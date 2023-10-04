Азербайджанський військовий на позиції, яку колись утримували вірменські сепаратисти в Нагірному Карабаху, 3 жовтня 2023

У Нагірному Карабаху, який Азербайджан повернув під свій контроль, затримали трьох колишніх президентів невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та екс-спікера парламенту Давида Ішханяна, повідомила азербайджанська інформаційна агенція APA.

Працівники Служби держбезпеки Азербайджану затримали другого президента НКР Аркадія Гукасяна (1997-2007 роки правління), третього президента Бако Саакяна (2007-2020 роки правління) та Аріка Арутюняна, який керував НКР з травня 2020 року по 1 вересня 2023 року.

Усіх затриманих везуть до Баку, де їх судитимуть. За якими статтями їх звинувачують, поки невідомо.

До цього, 27 вересня, у Нагірному Карабаху на КПП затримали колишнього голову уряду невизнаної республіки, бізнесмена Рубена Варданяна. Наступного дня його заарештували за статтями про фінансування тероризму і створення незаконних збройних формувань.

30 вересня в Азербайджані заарештували колишнього міністра закордонних справ НКР, радника її лідера Давида Бабаяна.

Нагадаємо, що після того, як Азербайджан повернув контроль над Нагірним Карабахом, з нього виїхали приблизно 100 тис. людей. Більшість населення регіону становили етнічні вірмени.