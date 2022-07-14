Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські

У Нацбанку прокоментували ситуацію зі зростанням курсу готівкового долара та назвали її тимчасовою. Суттєвий ріст готівкового курсу валют, який фіксують впродовж останнього тижня, у Нацбанку пов'язують із панічними настроями та «картковим туризмом». Про це у коментарі «Економічній правді» розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

Він зазначив, що за тиждень, із 5 до 13 липня, долар в обмінниках подорожчав із 35,2/35,35 грн до 37,43/37,65 грн. Тенденція до знецінення гривні почалася у небанківських обмінниках, проте дуже швидко поширилася на банківські. А деякі банки вже встановлюють курс готівкового долара на рівні понад 38 грн.

Першою причиною нинішнього стрибка курсу готівкової валюти у Нацбанку називають рішення найбільших за кількістю клієнтів банків зрівняти свої курси за картковими операціями з готівковим курсом. Це спровокувало дефіцит готівкової валюти в Україні, адже «карткові туристи» забезпечували значну частку пропозиції валюти на ринку. Попри це у Нацбанку вітають це рішення великих банків.

«Це необхідний крок для боротьби з «картковим туризмом» – схемою, відповідно до якої громадяни знімали валюту за кордоном за «кращим» курсом і потім продавали її в Україні, й таким чином заробляли», — вважає Юрій Гелетій.

Оскільки експорт в Україні відновлюється повільно, то на оплату розрахунків зі зняття готівкової валюти за кордоном Нацбанк витрачав золото-валютні резерви України. Їхній обсяг у червні продовжив стрімко знижуватися та впав одразу на 9%.

Ще однією причиною зростання курсу валют на готівковому ринку у Нацбанку називають психологічний чинник.

«Минулого тижня гривня почала просідати, на цьому тлі у медіапросторі почали з'являтися коментарі про майбутнє значне послаблення гривні. Це тим чи іншим чином вплинуло на настрої населення та сприяло пожвавленню попиту на готівкову валюту», — зазначає Гелетій.

Він вважає, що реально спрогнозувати, яким буде курс долара у майбутньому неможливо, адже наразі він залежить від дуже великої кількості факторів: ситуації на фронті, ритмічності надходження міжнародної допомоги, економічних та інших чинників.

За його словами, надалі гривня може як знецінюватися, так і зміцнюватися.

«Хочу нагадати, що курс у готівковому сегменті валютного ринку може як послаблюватися, так і зміцнюватися – саме так і працює ринкове ціноутворення. Це ми бачили у перші місяці війни, це ж відбувалося у травні-червні», — підкреслив Гелетій.

Він також зазначив, що, починаючи з 24 лютого, валютний ринок в Україні фактично припинив своє існування. Національний банк зафіксував офіційний курс долара на рівні 29,25 грн. За цим курсом імпортери можуть купувати валюту для ввезення товарів в Україну, а експортери обмінюють свою валютну виручку на гривні. Саме експортери та імпортери формували переважну частку пропозиції та попиту на валютному ринку і наразі вони не впливають на формування курсу. Відтак курс змінюється лише на готівковому сегменті ринку, участь у якому бере населення. Ці коливання не відображають загальної ситуації в економіці, а свідчить про баланс попиту та пропозиції на готівкову валюту серед громадян.

Для підтримки гривні Нацбанк:

20 травня дозволив банкам вільно встановлювати курс валют у своїх готівкових обмінниках. Після цього банки почали конкурувати з небанківськими обмінниками і курс в останніх почав знижуватися. Водночас обсяги операцій з торгівлі готівковою валютою між банками та населенням суттєво зріс.

на початку червня НБУ підняв рівень облікової ставки з 10% до 25% річних. Очікується, що після цього депозити та ОВДП мали би здорожчати та стати привабливішими для населення. Як наслідок, люди купуватимуть менше валюти і створюватимуть менший тиск на курс.

НБУ та Мінекономіки скасували перелік критичного імпорту. Іншими словами, бізнес зараз може купувати валюту для ввезення будь-яких товарів. Щоправда, одночасно Рада повернула на імпорт мита, акцизи та ПДВ. гелетій пояснив, що бізнес матиме змогу імпортувати будь-яку продукцію, відповідно попит на готівкову валюту поступово знизиться.

Нагадаємо, що 13 липня курс долара вперше за 20 років перевищив курс євро.