«Львівська залізниця» тимчасово скасувала потяги зі Львова до Сокаля, Коломиї та Чернівців, а також з Івано-Франківська до Коломиї через ремонтні роботи.

Так, у зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури та вагонів: