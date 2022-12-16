У найближчі дні не курсуватиме п'ять поїздів «Львівської залізниці»
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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«Львівська залізниця» тимчасово скасувала потяги зі Львова до Сокаля, Коломиї та Чернівців, а також з Івано-Франківська до Коломиї через ремонтні роботи.
Так, у зв’язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури та вагонів:
- 17 грудня не курсуватимуть поїзди № 6433/6434 сполученням Коломия – Івано-Франківськ – Коломия;
- 18 та 19 грудня не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль;
- 19 та 20 грудня не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів;
- упродовж 20-22 грудня не курсуватиме регіональний поїзд № 802/801 сполученням Чернівці – Львів – Чернівці;
- 23 грудня не курсуватиме регіональний поїзд № 807/808 сполученням Коломия – Львів – Коломия.
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