У п'ятницю, 27 травня, повітряні сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Про успіхи українських пілотів повідомило командування повірятних сил у Facebook.

Українські пілоти на винущувачі МіГ-29 в повітряному бою успішно ліквідували російський новітній літак Су-35. Росіяни спробували атакувати українські літаки штурмової авіації, але їм це не вдалося.

На фото російській багатоцільовий винущувач четвертого покоління Су-35, який у повітряному бою знищили українські пілоти (фото з Вікіпедії)

«27 травня, близько 14.00 години винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації. Слава українським пілотам! Смерть окупантам!» – написало командування повітряних сил.

До слова, за даними Генерального штабу Збройних сил України, у період від 24 лютого до 27 травня було збито 206 російських літаків.