У понеділок, 13 червня, у Миколаївському районі відбувся повітряний бій між російським винищувачем Су-35 та українськими бойовими гелікоптерами Мі-8. Окрім того, росіяни атакували парами бойових вертольотів українські позиції на Миколаївщині та Херсонщині.

Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», повітряний бій відбувся в районі міста Снігурівка на Миколаївщині. З винищувача Су-35 росіяни випустили ракету «повітря-повітря» по парі українських Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, відлетів.

Окрім того, протягом останньої доби росіяни намагались вести повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Зранку ЗСУ збили над Миколаєвом «Орлан-10», згодом на Херсонщині зенітно-ракетний підрозділ збив ще один «Орлан», а також квадрокоптер.

«В цілому ж під час виконання вогневих завдань, в тому числі і нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості рашистів, та одиниць техніки, серед яких крім повітряних «розвідників», гаубиця «Мста-Б», командно-штабна машина, одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки», – повідомили у командуванні «Південь».

Результати авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки уточняються.

Додамо, що 13 червня на Ізюмському напрямку українські військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52.