Неподалік селища Цумань на Волині військові знешкодили безпілотник. За словами голови Волинської військової адміністрації, об'єкт не ніс небезпеки для населення.

Зазначимо, що повідомлення про вибухи неподалік селища Цумань Луцького району з'явились у соцмережах близько 14:20. Сповіщень про повітряну тривогу в цей час не було. За майже шість годин після інциденту голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко прокоментував ситуацію.

Він зазначив, що у четвер, 10 березня, близько 14:15 у небі неподалік селища Цумань зафіксували безпілотний об'єкт. Військові знешкодили його, спрацювавши на випередження.

«Хочу заспокоїти волинян, які сьогодні о 14.15 побачили інформацію, що у небі в районі Цуманської громади щось трапилось. За попередньою інформацією, у повітрі був зафіксований безпілотний об’єкт. Військові знешкодили його, спрацювавши на випередження. Відповідаю на питання, чому не спрацювала «повітряна тривога». Тому що ніякої загрози населенню не було», – запевнив очільник області.

Також він нагадав, що наразі в області діє заборона на роботу будь-яких літальних апаратів.

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