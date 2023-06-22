У неділю, 25 червня, у Львові відбудеться традиційний велопробіг низка спортивних та благодійних заходів. У межах велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» збиратимуть кошти для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, а під час пробігу «Воля. Перемога. Об'єднання» – для потреб ЗСУ відповідно, у межах яких збиратимуть гроші на міські лікарні. Через ці заходи тролейбус №23 не працюватиме, а 23 автобусні маршрути курсуватимуть зі змінами.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, 25 червня з 8:00 і до 14:00 для руху транспорту закриють просп. Свободи від пл. Міцкевича до вул. Городоцької, пл. Різні та одну (праву) смугу просп. Чорновола на ділянці від пл. Різні до вул. Липинського. Інша смуга просп. Чорновола буде відкрита для руху транспорту у напрямку до центру міста. Також буде закрита частина кільця та права смуга вул. Липинського від просп. Чорновола і до вул. Хмельницького. Інша смуга вул. Липинського буде відкрита для руху в напрямку до просп. Чорновола.

На інших трьох перехрестях вздовж маршруту: вул. Городоцька – вул. Торгова, вул. вул. Замарстинівська – вул. Липинського та вул. Миколайчука – вул. Липинського – вул. Промислова – буде ситуативне перекриття руху. Через перекриття вулиць до 14:00 не курсуватимуть тролейбуси №33, а 23 міські автобуси їздитимуть за зміненими маршрутами чи будуть закорочені.

Маршрути автобусів, які до 14:00 курсуватимуть зі змінами:

№1А: вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – пл. Князя Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька (в обох напрямах);

№3А: вул. Князя Романа. Кінцева зупинка буде на пл. Галицькій;

№5А матимуть кінцеву зупинку на пл. Галицькій;

№6А матимуть кінцеву зупинку на вул. Городоцькій (біля церкви св. Анни);

№8/8А: просп. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№9: вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – пл. Князя Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. Франка - пл. Франка - вул. Вітовського – вул. Сахарова – далі за маршрутом (в обох напрямах);

№17: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. В. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№20: вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – пл. Князя Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – далі за маршрутом (в обох напрямах);

№22: просп. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – надалі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№25: вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – пл. Князя Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – далі за маршрутом (в обох напрямах);

№31: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№34: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Мазепи – вул. Грінченка (у зворотному напрямі без змін);

№37: пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№39 кінцеву зупинку матимуть на пл. Галицькій;

№41: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№43: вул. Вербицького – вул. Коперника – вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Зелена – далі за маршрутом(в обох напрямах);

№46: просп. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. Франка – далі за маршрутом. У зворотному напрямі: пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом;

№47: просп. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – далі за маршрутом. У зворотному напрямі: пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом;

№51: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

№52: вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – просп. Чорновола – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін);

автобуси №53 оминатимуть закриту ділянку так: вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – пл. Князя Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Митна – пл. Соборна – вул. Франка – далі за маршрутом (в обох напрямах);

№55: просп. Чорновола – вул. Під Дубом. Тут буде кінцева зупинка;

№92: вул. Антоновича – вул. Бандери – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Осмомисла – вул. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – далі за маршрутом (у зворотному напрямі без змін)

З 14:00 рух тролейбусного маршруту №33 буде відновлено, також за звичними маршрутами поїдуть і міські автобуси.