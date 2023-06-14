Благодійний велопробіг відбудеться вшосте

У неділю, 25 червня, о 12:00 у Львові відбудеться благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили». Мета заходу – зібрати півмільйона гривень на ремонт та облаштування зони приймання важких пацієнтів у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Організатором велопробігу є фонд БФ «Запорука», який підтримує дітей, хворих на рак.

«Фонд «Запорука» з незмінним хедлайнером Арсеном Мірзояном проведуть велопробіг ушосте. У планах – покласти край сірим бездушним стінам, замінивши їх на привітний сучасний, комфортний простір», – повідомляють організатори.

Точкою збору учасників велопробігу є Площа Ринок. Реєстрація розпочнеться 25 червня о 10:30, а старт – о 12:00. Довжина велопробігу становить 10 км.

Вартість благодійного квитка 300 грн. Його можна придбати за посиланням. Крім цього, діють квитки за 2022 рік.

Нагадаємо, що у Львові за 1,2 млн грн реконструюють приймальне відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Гроші на ремонт надав БФ «Запорука».