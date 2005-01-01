У нічній пожежі під Львовом згорів ресторан «Козацька рада»

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:5844780

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У нічній пожежі під Львовом згорів ресторан «Козацька рада»
фото очевидців
До ліквідації пожежі залучили 25 рятувальників

Вночі у середу, 13 червня, у селі Сокільники під Львовом згоріло приміщення ресторану «Козацька рада». Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Пожежа в одноповерховій дерев’яній будівлі ресторану виникла приблизно о 01:00. За даними ДСНС Львівщини, вогнем повністю знищено будівлю ресторану. До ліквідації пожежі залучили 5 службових авто та 25 рятувальників.

Пожежу загасили приблизно о 02:00. Причини виникнення займання наразі невідомі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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