Підозрбваного у вбивстві українців судять у Мюнхені

У Мюнхені 58-річний росіянин, якого підозрюють у вбивстві українських військових у квітні 2024 року, визнав у суді свою провину. Його адвокат повідомив, що обвинувачений шкодує про свій вчинок, передає Deutsche Welle.

«У тверезому стані я глибоко шкодую про те, що сталося», – сказав росіянин.

Підозрюваний мешкає у Німеччині з 1990-х років. У квітні 2024 року він був у барі у німецькому місті Мурнау [Murnau am Staffelsee], в якому також відпочивали двоє українських військових, які приїхали до Німеччини на реабілітацію. Вони не були знайомими, але почали суперечку щодо повномасштабного вторгнення. Росіянин розповів, що під час конфлікту він почувався «ущемленим у своїй національній гордості». Він сказав, що є «прихильником російського націоналізму». На думку сторони обвинувачення, росіянин підтримує війну проти України.

Додамо, що загиблими є 23-річний та 36-річний військові. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про Володимира Козіна та В'ячеслава Безуглого. У пресслужбі 81 бригади підтвердили, що один із вбитих військових служив у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ ЗСУ.

Військові проживали у місті Гарміш-Партенкірхен [Garmisch-Partenkirchen], відомому у Баварії гірськолижному курорті, що за 27 км від Мурнау. Військові мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися від нападника. Від отриманих поранень один з них загинув на місці, а інший помер у лікарні. У прокуратурі Мюнхена розповіли, що підозрюваного заарештували у день нападу.