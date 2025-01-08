В інноваційній школі Дрездена навчаються українські діти

Університетська школа Дрездена (Німеччина) працює на основі проєктного навчання. Учні весь рік напрацьовують власні дослідницькі проєкти. Вчителі супроводжують їх, а потім аналізують успіхи та невдачі. Але в школі немає домашніх завдань та оцінок до 9 класу, а також фіксованого розкладу. Це безплатна державна загальноосвітня школа, спільний проєкт міста та Технічного університету Дрездена. Як працює така школа, розповіла НУШ.

Класичних уроків в такій школі немає. Діти свій навчальний час присвячують проєктній роботі та навчанню у фахових ательє. Наприклад, у музичному ательє вони досліджують, як музика пов’язана з літературою, історією, мистецтвом, а також економікою чи математикою. Головний акцент цієї школи – на індивідуальному навчанні кожної дитини, тому учні працюють у власному темпі.

Для Дрездена та всієї Німеччини цей підхід до навчання є інноваційним, але його називають школою майбутнього. У ній також працюють вчителі та навчаються учні з України. Педагогиня Тетяна Бєляєва розповіла, що навчання для українців має форму творчих та адаптивних занять, з урахуванням стану дітей. Діти багато малюють, створюють презентації, працюють у групах і часто навчаються поза школою, наприклад, у місцевих музеях чи парках.

Чим дрезденська школа відрізняється від інших

Замість поділу на початкову, середню та старшу школу тут є розподіл на різні рівні, а класи є різновіковими:

початковий рівень (разом навчаються учні 1-3 класів);

середній (4-6 класи);

підлітковий (7-8 класи);

кваліфікаційний (9-10 класи).

Гімназійні класи (11-12) впровадять наступного навчального року. Після закінчення гімназійного рівня учні зможуть вступити до університету, а також обрати дуальну професійну освіту.

Навчальний день у школі триває з 8:30 до 15:00-16:00. У школі немає традиційних уроків, натомість є навчальні блоки. Це дві або три 90-120-хвилинні сесії для проєктної роботи чи роботи з навчальними модулями.

Для відпочинку є обідня перерва та час для активностей. У середній школі учні можуть робити 30-хвилинну перерву на вулиці під наглядом чергового вчителя. Для додаткових маленьких перерв під час навчання дітям надають пісочні годинники: вони мають повернутися до класу, коли завершиться час у ньому (5, 10 або 15 хвилин).

У другій половині дня учні відвідують фахові ательє для проєктної роботи. З ними працюють фахові вчителі.

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Супровід вчителів та проєктна робота

В Університетській школі Дрездена працюють вчителі-фахівці, які викладають не лише один предмет. Наприклад, учитель історії може викладати іноземну мову, а вчитель фізики – географію. Учителі дотримуються навчальних програм, але інтегрують у навчання власний досвід, наукові розробки, запити учнів та ідеї колег.

Професори та дослідники Технічного університету Дрездена здійснюють науковий супровід навчальних процесів у школі. Разом з вчителями вони розробляють нові навчальні формати, аналізують, які зміни потрібні в навчальному процесі, спираючись на опитування учнів, вчителів і батьків та власні спостереження.

Навчання в школі базується на таких принципах:

учитель/-ка надає огляд тем, які вивчають, заохочуючи самостійну роботу учнів;

учні обирають тему, яка їх цікавить. Учитель/ка допомагає сформулювати чіткі цілі та обрати відповідні методи дослідження або вивчення;

учителі спостерігають за навчальним процесом і втручаються лише за потреби. Вони консультують, надають підказки, де учні можуть знайти відповіді – у книжках, матеріалах, підготовлених учителями, або в інтернеті;

вчителі – не лише викладачі, а й наставники, які надають індивідуальну підтримку учням при потребі.

учитель/ка пояснює матеріал учням тоді, коли вони цього потребують або запитують про це.

У школі визначають річну тему. Цього року це – «Країни, культури та їхня взаємодія». Її учні розглядають із різних перспектив. Вчителі створюють для кожної перспективи набір підтем:

– у природничих науках підтеми стосуються фізики, математики, біології та хімії;

– у суспільних науках охоплюють історію, життя в суспільстві та географію;

– у мовах і мистецтві підтеми зосереджені на мові, музиці та мистецтві.

Впродовж навчального року учні працюють над певною темою в кількох послідовних проєктних циклах: спочатку індивідуально, потім у групах із 3-4 осіб. Результатом їхнього дослідницького проєкту є конкретний продукт. Це може бути презентація, книга, інтерв’ю, постер або фільм. У старших класах учні також проводять панельні дискусії з експертами з політики та науки.