У Німеччині заборонили збиратися в групи більше двох людей

Жителям ФРН дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи тощо

Федеральний уряд Німеччини спільно з керівництвом 16 федеральних земель країни 22 березня ухвалив жорсткі обмеження, аби призупинити подальше поширення коронавірусу Covid-2019 у країні.

Про нові правила під час свого виступу 22 березня розповіла канцлерка Німеччини Ангела Меркель, пише Deutsche Welle. Вони, зокрема, забороняють збиратися в громадських місцях більше, ніж двом особам. Винятки передбачено лише для членів сімей та осіб, що проживають у одному помешканні.

Також у громадських місцях людям необхідно дотримуватися мінімальної відстані одне від одного у півтора метра, а краще – два метри, додала Меркель, назвавши «неприйнятними» колективні святкування надворі чи в помешканнях. Водночас жителям ФРН дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Крім того, Меркель повідомила, що з керівниками федеральних земель уряд узгодив закриття низки закладів – насамперед сфери послуг: косметичних салонів, перукарень, тату-салонів тощо. Так само будуть закритими для обслуговування клієнтів на місці кав'ярні, ресторани, закусочні та інші заклади харчування, проте їжу та напої можна буде купувати на винос або з можливістю доставки.

За словами Ангели Меркель, такі заходи триватимуть щонайменше два тижні. Найменші порушення цих заборон можуть коштувати до 25 тисяч євро штрафу. Ангела Меркель зауважила, що штрафи застосовуватимуть у випадку повторних порушень, проте наголосила, що ухвалені обмежувальні заходи – «правила, а не рекомендації».

Пізніше Deutsche Welle також повідомила, що Ангела Меркель пішла на карантин після спілкування з лікарем, у якого діагностували коронавірус. Незважаючи на самоізоляцію, вона надалі виконуватиме свої урядові обов'язки.

Додамо, що станом на 22 березня в Німеччині діагностовано майже 24 тисячі випадків захворювання на коронавірус, 92 з яких – летальні.