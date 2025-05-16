У місті Вольфратсгаузен, що поблизу Мюнхена, за рішенням суду знесуть три приватні будинки. Суд вважає, що через низку відхилень від проєкту збудовано зовсім інші будинки, ніж ті, на які видавався дозвіл. Про це пише сайт «Нерухомі» з посиланням на Bild.

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Судові процеси тривають з 2021 року. Відхилення від проєкту такі:

дах вищий на 36 см;

замість навісу – гараж;

на ділянці підсипано землю;

змінено кут нахилу даху.

Районна адміністрація наполягає, що відхилення були системними. Мешканці двох будинків виїхали ще в 2023 році, а сім’я Рідігерів, що живе в третьому будинку, вважає рішення суду абсурдним, проте теж готується до переїзду.

Єнс Рідігер, інженер, говорить, що про невідповідність проєкту чиновники дізналися з анонімної скарги. Тепер будинки, що коштують кілька мільйонів євро, знесуть. Демонтаж запланований на весну 2026 року.