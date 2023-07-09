В Норвегії вбили 30-річну українку, у якої залишилася дитина

У Норвегії жорстоко вбили 30-річну громадянку України Катерину Кожому. За підозрою у вбивстві поліція затримала партнера дівчини з Азербайджану. Про це пише норвезьке видання Nettavisen.

За словами журналістів, вбивство сталося ще 4 липня у місті Берген, що на півдні Норвегії, в готелі Magic Hotel Solheimsviken, де проживають біженці з України. В цьому готелі загибла жила зі своїм трирічним сином. Вбиту жінку виявили співробітники закладу в одному з номерів. Медики намагались врятувати українку, проте вона померла від отриманих травм. За словами очевидців, на тілі загиблої були численні порізи і колоті рани.

Однокласниця загиблої Марія повідомила на своїй сторінці у Facebook, що дівчину звали Катерина Кожома, вона була родом з Дніпропетровщини. Наразі сестра Катерини вирішує питання з транспортуванням її тіла в Україну та опікунством над дитиною.

За даними новерзького видання VG, у злочині підозрюють азербайджанського партнера дівчини. Він був батьком їх спільної дитини, але даних щодо статусу їх партнерства наразі немає. Однокласниця загиблої заявляє, що дівчину «вбив її чоловік». Проте норвезькі ЗМІ пишуть, що пара переїхала до Норвегії на початку цього року, вони мали спільну дитину, але жили окремо. Чоловік мав право тимчасового проживання в Норвегії до березня 2024 року.

Наразі 30-річного азербайджанця затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік свою вину категорично заперечує, проте поліція стверджує, що у них вже є суттєві докази його причетності до розправи.