Львівська обласна прокуратура передала до суду справу про вбивство 17-річної дівчини, яка з 2014 року вважалась зниклою безвісти. У 2023 році її тіло знайшли в лісосмузі біля Стрия, у вбивстві підозрюють 46-річного місцевого мешканця.

Як повідомили 5 липня в прокуратурі, в серпні 2014 року в Стрию зникла 17-річна дівчина. Впродовж дев’яти років вона вважалась зниклою безвісти. Слідство встановило, що у день зникнення її задушив 38-річний мешканець Стрия, й аби приховати сліди злочину, закопав її тіло біля лісу.

У 2023 році, в результаті розшукових дій, її тіло виявили в лісосмузі в Стрийському районі. Поліція затримала підозрюваного, якому зараз 46 років, та повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 11. На час досудового слідства він перебуває в СІЗО. За вчинене йому загрожує до 15 років тюрми.