Поліцейські затримали 48-річного жителя Чернівців за підозрою у вбивстві співмешканки

Правоохоронці затримали 48-річного чоловіка за підозрою у вбивстві своєї 37-річної співмешканки. Тіло жінки знайшли у лісопосадці у Винниках з ножовим пораненням грудної клітки.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, 1 липня близько 14:00 у лісопосадці в місті Винники між чоловіком та його співмешканкою, жителькою Винників віком 37 років, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару ножем у ділянку грудей, спричинивши смертельну травму.

Поліцейські затримали 48-річного жителя Чернівців за підозрою у вбивстві співмешканки. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.