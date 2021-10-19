Брекенбері Ченнел 23 роки був офіційним чарівником Нової Зеландії

Влада новозеландського міста Крайстчерч звільнила з посади чи не єдиного у світі офіційного чарівника Брекенбері Ченнела, із яким мала контракт упродовж 23 років.

Як пише The Guardian, упродовж двох десятиліть Брекенбері Ченнел займався промоцією міста через «акти чарівництва та інші подібні на чарівницькі сервіси». За 23 роки роботи чарівник отримав 368 тисяч доларів зарплатні – по 16 тисяч за рік. Також чарівник брав участь у «чарівництві» по всій країні.

Брекенбері Ченнел народився в Англії, а до Нової Зеландії приїхав у 1976 році. Невдовзі після приїзду він почав влаштовувати чарівницькі перформанси. Коли влада міста Крайстчерч намагалась його зупинити, громадськість збурилась. У 1982 році Асоціація директорів мистецьких галерей Нової Зеландії заявила, що Брекенбері Ченнел став «живим твором мистецтва», а потім тодішній прем’єр-міністр Майк Мур запропонував, аби чоловік став офіційним чарівником Нової Зеландії. Контракт із ним підписало місто Крайстчерч. Відтоді чарівник влаштовував перформанси, виконував «танець дощу» під час посух у Новій Зеландії та Австралії. У 2009 році він навіть був представлений до медалі за службу Королеві.

Брекенбері Ченнел справді виглядає як чарівник із книжок

Утім, окрім цього, чарівник вирізнявся неприйнятними коментарями щодо жінок. Наприклад, в одному із телевізійних шоу він сказав, що «ніколи не б’є жінок, адже у них легко з’являються синці і вони розповідають про це сусідам, що може призвести до біди». Також він говорив про жіночу хитрість для заманювання чоловіків.

Відтак влада Крайстчерча повідомила Брекенбері Ченнелу про розірвання контракту з ним і подякувала за довголітню службу. Міська адміністрація також оголосила про нову концепцію розвитку туризму та промоції міста, що відображатиме різноманітність та сучасність міста, його привабливість для мешканців, гостей, мігрантів та бізнесу.

Брекенбері Ченнел сприйняв звістку про звільнення, як звинувачення у тому, що він «нудний і старий» та не відповідає духові міста.

«Вони мене не люблять, бо вони нудні старі бюрократи. Усі люблять мене і ніхто не любить їх. Скасувавши мій контракт, вони розорили гніздо шершня – усі розлютилися», – прокоментував екс-чарівник.

Чарівник Нової Зеландії із туристами

Чоловік додав, що і надалі з’являтиметься у мистецькому центрі міста та спілкуватиметься з туристами та місцевими, адже упродовж місяця там триває виставка, присвячена його життю. Також Брекенбері Ченнел пообіцяв «не насилати прокляття» на владу Крайстчерча, адже воліє давати благословення, щоб «бюрократи ставали більше людьми».