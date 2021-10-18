Уночі 16 жовтня камери зафіксували, як жінка фарбує бордюри на розі вул. Личаківської та площі Митної

Невідома жінка пофарбувала бордюри на площі Митній в центрі Львова у різні кольори. Жінка працювала пізно вночі, вочевидь, щоб її не помітили працівники комунальних служб. Тепер ж кольорові бордюри мають перефарбувати у сірий колір, а жінку шукатиме поліція.

Як розповіла ZAXID.NET заступниця керівника Личаківської районної адміністрації Оксана Пригода, в ніч з п’ятниці на суботу, 16 жовтня, невідома жінка пофарбувала бордюри на площі Митній у три кольори: білий, блакитний і бірюзовий.

«В суботу відповідальний черговий по району виявив пофарбування бордюрів зі сторони як нашого, так і Галицького району. Ми почали з’ясовувати, тому що кольори незвичні для нашого міста. Потім завдяки камерам спостереження нам вдалося з’ясувати, що невідома жінка в районі з 22:00 до 1:00 ночі розфарбувала у різні кольори бордюри», – розповіла Оксана Пригода.

Тротуари на площі Митній розфарбували у три кольори (фото Христини Бойко)

На відео з міської камери спостереження, яке вдалося отримати ZAXID.NET, видно, як невідома жінка, тримаючи у руках відерце з фарбою, розфарбовує бордюр на початку вул. Личаківської. При цьому вона доволі ретельно профарбовує кожен відділок бордюру, іноді по кілька разів поправляє неточності.

Ідентифікувати жінку на відеозаписі працівникам районної адміністрації наразі не вдалося. Личаківська райадміністрація звернулась через цей випадок у поліцію. Якщо жінку впізнають, з неї можуть стягнути матеріальну компенсацію, адже тепер комунальникам доведеться купити сіру фарбу і перефарбувати бордюри у колір бетону.