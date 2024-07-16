Вранці 16 липня в кар’єрі у місті Нововолинськ перехожі виявили тіло жінки без ознак життя. Загиблою виявилася 51-річна місцева жителька. Про це ZAXID.NET повідомив речник рятувальників Волинської області Олександр Шумик.

«О 07:20 до Служби порятунку надійшов виклик про знайдене тіло жінки в кар’єрі у Нововолинську. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою мотузки дістали потопельницю», – зазначив Олександр Шумик.

Відомо, що загибла – мешканка Нововолинська, 1973 року народження.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.