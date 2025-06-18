Підприємець у Новояворівську розмістив принизливе оголошення про заборону військовим відвідувати туалет безкоштовно, мовляв їхнє посвідчення не надає такого права. Окрім того, відповідного чеку про оплату послуги не видають. Про це повідомив військовий Іван Савицький на своїй Facebook-сторінці у середу, 18 червня.

Іван Савицький опублікував оголошення, яке розміщене в громадському туалеті у торгово-пасажному комплексі «ЮГ» у Новояворівську. У ньому зазначено, що посвідчення військового не надає права безкоштовного відвідування туалету. Зазначимо, оголошення розмістила адміністація ринку, на мокрій печатці вказана фізична особа-підприємець Горбенко Мар’ян Юрійович.

«Оголошення для всіх війскових та пільговиків. Ми вам щиро вдячні за ваш внесок, щодо захисту держави, але ваші посвідчення не підлягають на безкоштовне відвідування громадського туалету. На жаль, ми не отримуємо від держави жодної пільги, а навпаки, відсоток на військовий податок збільшений», – йдеться в оголошенні адміністрації ринку.

Оголошення в громадському туалеті

Іван Савицький розповів ZAXID.NET, що його обурило не те, що за користування туалетом військовим потрібно платити, а саме формулювання оголошення.

«Я ніколи не заходжу з криками, що я військовий. Я всюди плачу. Але часто буває, що в громадських туалетах дістаєш гроші, а тобі кажуть, що військовим безкоштовно. Я завжди дякую. Мій допис не про пільги, не про гроші, а про відсутність вміння комунікувати. Бо сам стиль цього оголошення трішки наглий. Звучить так, що ми вам не даємо пільги, бо нам не дає держава. А ще й військовий збір збільшили. А до чого тут ми? Це є прикриття, коли ти не висловлюєш прямо свою позицію», – розповів Іван Савицький.

Також військовий зазначив, що відповідний чек про оплату послуг у громадському туалеті не видають.

«Там сиділи дідусь з бабусею, я запитав, чи мені видадуть чек. Вони запитали: “Який чек?”. Я пояснив, що це ФОП, а ФОП має давати чеки. Вони сказали, де я таке бачив, щоб в туалеті видавали чек. Бабця з дідом тут насправді ні до чого, але питання до підприємця. Якщо він такий гоноровий, то нехай дає чеки», – зазначив Іван Савицький.

Оператором туалету на ринку є ФОП Горбенко Мар'ян Юрійович. За даними YouControl, він зареєстрований у червні 2009 року у Новояворівську. Він спеціалізується на роздрібній торгівлі одягом у спеціалізованих магазинах, наданні послуг перукарнями та салонами краси, організації інших видів відпочинку та розваг. Основний вид діяльності – надання інших індивідуальних послуг.