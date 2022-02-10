«Дія. Центр» працює у приміщенні Палацу культури «Кристал» на вул. Шевченка, 1

Мешканці Новояворівської ОТГ зможуть отримати понад 240 адміністративних послуг в новому ЦНАПі та восьми філіях у селах громади. Центр працюватиме щодня, крім неділі, без перерви на обід.

«Такі проекти – це один з елементів комфорту нових громад, адже доступ до адмінпослуг стає максимально простим і зручним. Так крок за кроком зростає якість життя у Новояворівську», – зазначив під час відкриття ЦНАПу Павло Бакунець, народний депутат України.

«Дія. Центр» працює у приміщенні Палацу культури «Кристал» на вул. Шевченка, 1. Тут жителі можуть отримати 245 адміністративних послуг. Серед них реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, паспортні послуги, реєстрація юридичних осіб та ФОПів, земельні питання, соціальні послуги, єМалятко та інші послуги.

В оновленому ЦНАПі працює електронна черга, облаштовані окремі місця для проведення консультацій з підтримки підприємців, місця для самообслуговування, дитяча та коворкінг зони, а також облаштований доступ для маломобільних груп населення.

До офіційного відкриття ЦНАПу долучилися заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, народні депутат Павло Бакунець та Ростислав Тістик, голова Львівської ОДА Максим Козицький та голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх.

На створення «Дія. Центр» у Новояворівську витратили 2,2 млн грн, з них 1,5 млн грн – субвенція з державного бюджету, ще 0,7 млн грн – кошти громади.