Центр відкрили на базі Новояворівської лікарні імені Юрія Липи

У Новояворівську на базі Новояворівської лікарні імені Юрія Липи відкрили Центр ментального здоров’я, де люди зможуть отримати психологічну та психіатричну підтримку поруч із домом. Реалізація цього проєкту обійшлася у понад 4,7 млн. грн.

Будівлю, як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, повністю оновили: зробили капітальний ремонт, закупили обладнання, медикаменти, меблі. Облаштували кабінети для консультацій і терапії, кімнати для групових та індивідуальних занять, простір для психологічного відпочинку. Іншими словами, тут є все, щоб кожен, хто потребує підтримки, відчув: він не сам.

Кабінет лікаря

За словами Максима Козицького, до створення цього центру долучилися Новояворівська громада, благодійний фонд Caritas Czech Republic in Ukraine та MH4U й лікарня, які разом інвестували у цей проєкт понад 4,7 млн грн.

Цей Центр – ще один крок у формуванні національної системи турботи про ментальне здоров’я українців. На Львівщині її втілюють через обласну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.