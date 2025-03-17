Постраждалих доправили до лікарень

У неділю, 16 березня, у Новояворівську трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів постраждали шестеро людей. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу АЗС ОККО, зіткнулися автомобіль Opel Kadett, яким керував 74-річний мешканець Новояворівська, та Volkswagen Passat, яким керував 20-річний містянин.

Внаслідок ДТП шестеро людей отримали травми різного ступеня важкості, їх госпіталізували до лікарень Львова та Новояворівська. Як уточнили у поліції Львівщини, травмувалися водії обох авто, а також пасажири Volkswagen Passat – дві жінки 20, 43 років, 43-річний чоловік та 16-річна дівчина. Всі вони є мешканцями Новояворівська.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Обставини події встановлюють.