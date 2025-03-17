На чоловіка наїхав потяг сполученням «Ужгород - Київ»

У неділю вранці, 16 березня, поблизу Львова потяг на смерть збив 66-річного чоловіка, який переходив колії. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, потяг сполученням «Ужгород - Київ» наїхав на 66-річного жителя одного з сіл Львівського району, який переходив колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян бути максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних коліях, переходити їх тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності потяга.