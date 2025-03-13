У селі Грушів Медецької громади зіткнулися два неповнолітні мотоциклісти

У середу ввечері, 12 березня, у селі Грушів Меденицької громади Дрогобицького району на Львівщині сталася ДТП за участі двох мотоциклістів. У результаті 21-річний та 14-річний постраждалі опинилися в реанімації.

За даними поліції Львівщини, близько 21:30 у селі Грушів Дрогобицького району відбулося зіткнення мотоциклів Haojin Zeus150, яким керував 21-річний житель району, та Senke SK300, за кермом якого був 14-річний мешканець Дрогобича.

ДТП у селі Грушів Меденицької громади

Унаслідок ДТП водій Haojin Zeus150 та пасажир Senke SK300, 14-річний житель Дрогобича, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в реанімацію.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Санкція стаття передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.