Візуалізація майбутньої надбудови

У одному з корпусів Університетської лікарні ЛНМУ планують провести реконструкцію та надбудувати два поверхи. Про у п’ятницю, 30 жовтня, розповів головний архітектор міста Антон Коломєйцев на засідання виконкому.

До Львівської міськради звернувся Львівський національний медичний університет імені Короля Данила (ЛНМУ) для отримання дозволу на реконструкцію будівлі з надбудовою на вул. Чернігівській, 2. Мова про відділення офтальмології.

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Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев уточнив, що юридична адреса – вул. Чернігівська, 7, але фактично будівля розташована на вул. Руфа.

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«Запланована надбудова корпусу. Один поверх повноцінний і половинка – з примиканням до торця будівлі, яка там є збудована, це житловий будинок вищої поверховості, тому загалом це буде таким переходом», – сказав Антон Коломєйцев.

Посадовець запевнив, що цей об’єкт мають зробити доступним для маломобільних груп населення.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що ЛНМУ імені Короля Данила та чеська компанія MND Ukraine офіційно почали реалізацію цього масштабного проєкту. Домовленість про співпрацю була влітку під час Ukraine Recovery Conference 2026, а у жовтні сторони підписали договір, за яким чеські партнери нададуть значне фінансування для будівництва та облаштування реабілітаційного відділення на базі Університетської лікарні.

Для цього повністю реконструюють будівлю офтальмологічного відділення та добудують ще два поверхи. Одночасно тут зможуть проходити відновлення до 50 пацієнтів.

На першому поверсі розташують лікувальні приміщення, на двох верхніх – комфортні палати, зони відпочинку та технічні приміщення.

«У новому реабілітаційному центрі планують забезпечити повний цикл допомоги: лікування після важких травм, поранень чи інсультів, подальшу реабілітацію, за потреби – протезування верхніх і нижніх кінцівок, а також відновлення після протезування. Вартість проєкту – 230 мільйонів гривень», – написав голова ЛОВА.

Існуюча та проєктована висотність будівлі