Автомобіль врізався в конвой пакистанських солдатів

У Пакистані смертник врізався у військовий конвой замінованим автомобілем. Через напад загинули щонайменше 16 людей, повідомило у суботу, 28 червня, агентство AFP.

За даними агенства, теракт стався на північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном. Там терорист-смертник на замінованому автомобілі врізався у колону військовослужбовців, після чого машина підірвалася.

Зазначається, що напад скоїв смертник пакистанського угруповання «Талібан». За даними Times of India, теракт організувало угруповання польового командира Хафіза Гюля Бахадура.

Внаслідок теракту щонайменше 16 військових загинули.

Крім того, від вибуху обвалилися дахи двох будинків, понад 20 людей зазнали поранень – серед них були цивільні та шестеро дітей.

Нагадаємо, 22 червня у Сирії терорист-смертник, пов’язаний з ІДІЛ, підірвав себе у православній церкві, повній людей. Під час теракту в церкві перебували десятки людей, серед них – діти. За даними сирійського інформагентства SANA з посиланням на МОЗ Сирії, внаслідок вибуху постраждали 52 людини. Щонайменше 20 людей загинули.