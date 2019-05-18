У пам'ять про Володимира Івасюка із гучномовців у Львові звучать його пісні

Пісні Івасюка на львівських вулицях звучатимуть о 17:00

У суботу, 18 травня, виповнюється 40-а річниця з дня знайдення тіла Володимира Івасюка у Брюховицькому лісі під Львовом. У знак вшанування пам'яті відомого композитора із гучномовців у центрі Львова звучать автентичні пісні Івасюка.

«Пісні Володимира Івасюка популярні і сьогодні, їх переспівують сучасні виконавці, вони відомі по всьому світу. Володимир Івасюк — це людина, яку пам’ятатимуть покоління й покоління. Сьогодні і ми дозволили усім львів’янам та гостям нашого міста пригадати собі ці надзвичайно красиві, зворушливі композиції», — зазначили у прес-службі Львівської міськради.

Пісні Івасюка з гучномовців у центрі міста звучать від 15:00 до 17:00.