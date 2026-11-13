У Франції арештували будинко Костянтина Жеваго

У столиці Франції Парижі арештували будинок підсанкційного мільярдера Костянтина Жеваго, який фігурує у кількох кримінальних провадженнях. Про це у п’ятницю, 13 листопада, повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що будинок, вартість якого оцінюють у 40 млн доларів, арештували 9 листопада 2026 року. Арешт наклали на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, який Офіс генпрокурора скерував 17 вересня 2026 року.

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми з розкрадання 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії у 2007–2014 роках. Жеваго контролював понад 90% статутного капіталу банку.

Крім того, йому повідомили про підозру у справі про корупцію у Верховному Суді України. Правоохоронці вважають, що Жеваго надав тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву 2,7 млн доларів хабаря, щоб той посприяв ухваленню рішення на його користь у господарській справі. Йшлося про справу щодо права власності на понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

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Зауважимо, що раніше Франція відмовляла Україні в екстрадиції Жеваго. 12 лютого 2025 року РНБО наклала на Костянтина Жеваго безстрокові санкції.