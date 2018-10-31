У Парижі невідомі розтрощили намет захисників Олега Сенцова

Французькі активісти повісили банер з іменами 70 українських політв'язнів біля посольства РФ

У Парижі в ніч на 31 жовтня скоєно невідомі пошкодили намет, встановлений в сквері поряд з російським посольством учасниками безстрокової акції за звільнення Олега Сенцова і всіх українських політв'язнів в Росії. Про це повідомив координатор акції, режисер Крістоф Ружжіа на сторінці у Facebook.

«Намет порізаний, знищений транспарант з написом «Свободу Олегу Сенцову й іншим українським політв'язням», - йдеться в повідомленні.

Із зовнішнього боку на полотно нанесли маркером написи «Kill Sentsov Terrorist» ( «Смерть терористові Сенцову»).

Як уточнює Ружжіа, вночі в наметі нікого не було. Режисер заявив, що подасть заяву в поліцію.

Це вже другий напад на намет активістів біля російського посольства у Парижі. Вранці 22 жовтня, учасники акції виявили, що мотузки шатра перерізані, прозорий банер з іменами 70 українських політв'язнів вкрадений. Зникло також невелике полотнище з написом #FreeSentsov – замість нього невідомі вивісили російський прапор.

Ружжіа тоді звернувся в поліцію, а активісти швидко виготовили новий банер з іменами політв'язнів.