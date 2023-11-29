Ковзанка запрацює орієнтовно в середині грудня

У Ковелі вперше відкриють новорічну ковзанку. Її облаштує київська компанія у центральному парку міста власним коштом. Майданчик запрацює орієнтовно в середині грудня.

Про відкриття ковзанки повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка у середу, 29 листопада. За його словами, локацію у центральному парку облаштує київська приватна компанія повністю за власні ресурси.

«Наголошую: місто не витратить жодної копійки бюджетних грошей. Але у той же час матиме гарну атракцію для дітей. Хоча кататися зможуть і дорослі», – зазначив міський голова.

Поруч із ковзанкою працюватимуть декілька атракціонів. У випадку повітряної тривоги ковзанка припинятиме роботу. За попередньою інформацією від підприємця, ковзанка та атракціони запрацюють орієнтовно всередині грудня.

«Місце вже почали облаштовувати, але на процес дещо вплинув сильний снігопад», – зауважив Ігор Чайка.