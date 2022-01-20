На польському кордоні затримали партію заморожених грибів з перевищенням вмісту Цезію-137 у майже три рази. Товар належить підприємиці з Каменя-Каширського, його повинні були доправити до польського міста Черськ. Після виявлення порушень гриби з перевищенням Цезію вилучили та направили на утилізацію.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі області, інформація про високий рівень радіонуклідів у грибах надійшла до служби 5 січня від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти. У повідомленні йшлось, що в партії заморожених грибів з Волині, експортованих до польського міста Черськ, виявили підвищений рівень Цезію-137.

Зокрема, у партії виявили 1540 Бк/кг Цезію, що втричі перевищує норму. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 1997 року, вміст Цезію-137 у дикоростучих грибах повинен не перевищувати 500 Бк/кг.

Експортером продукції є ФОП Іванна Сергіївна Литвин, зареєстрована у місті Камінь-Каширський. Згідно з даними на Youcontrol, підприємиця займається оптовою торгівлею овочами і фруктами, а також збиранням дикорослих недеревних продуктів.

Працівники Держпродспоживслужби області вилучили продукцію та направили її на утилізацію.