Обмеження на виїзд за кордон діє для чоловіків віком від 18 до 60 років, крім окремих категорій

Щоденно у перетині кордону відмовляють щонайменше 150 чоловікам, які намагаються виїхати за межі України через пункти пропуску. Про це у п’ятницю, 14 липня, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, пише «Суспільне».

«Щоденно в середньому близько 150 осіб, переважно чоловіки-українці у віці від 18 до 60 отримують відмову у перетині кордону, оскільки не підпадають під ту категорію, якій дозволено перетинати кордон», – сказав він.

Андрій Демченко зауважив, що зменшення спроб незаконного перетину кордону що не фіксується. Такі факти виявляються як у пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, так і поза межами пунктів пропуску.

«Таких спроб найбільше фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою. Хоча у червні все-таки певне зменшення таких спроб у порівнянні із травнем фіксувалося на 28%. В пунктах пропуску з підробними документами було виявлено від початку повномасштабного вторгнення близько 6 тисяч осіб, а на зеленій ділянці кордону вже затримано понад 13 тисяч громадян, які намагалися у незаконний спосіб потрапити за межі України», – повідомив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що у зв’язку з агресією Росії та запровадженням воєнного стану на території України діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.