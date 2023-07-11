У фіктивному шлюбі чоловіка запідозрили співробітники ДПСУ

На Одещині викрили 32-річного чоловіка, який, аби уникнути мобілізації та перетнути кордон з Європою, уклав фіктивний шлюб із 56-річною жінкою з інвалідністю. У день реєстрації шлюбу чоловік одразу спробував перетнути кордон, де його затримали, повідомили у прес-службі ДПСУ у вівторок, 11 липня

Чоловіка, який намагався виїхати за кордон, виявили у пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону та співробітники СБУ. Правоохоронці запідозрили чоловіка в укладанні фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю, аби перетнути кордон.

«Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. А дата одруження збігалась із днем «весільної» подорожі за кордон. Правоохоронці з’ясували, що 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернет-мережі про можливість одружитися з жінкою, яка має інвалідність», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Фіктивне одруження коштувало зловмиснику 8000 грн. Після оформлення шлюбу в Одесі пара одразу вирушила до кордону. За додаткові кошти чоловік винайняв таксі та фейкову «доглядальницю».

Правопорушників викрили та передали до поліції. Водночас у прес-службі поліції Одеської області інформації про фіктивне подружжя немає. Чи склали на чоловіка та жінку протокол, також невідомо.