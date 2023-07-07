21-річний львів'янин організував продаж фіктивних посвідчень ухилянтам

Львівські прикордонники спільно із правоохоронцями затримали 21-річного мешканця Львова, який разом зі спільниками організував канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Ділки за 6000 доларів продавали ухилянтам посвідчення про інвалідність.

«Правоохоронці встановили, що 21-річний мешканець Львова та його спільники забезпечували чоловіків призовного віку документами, які дають право на перетин державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану. З метою реалізації послуги незаконного трансферу «бізнесмени» виготовляли для своїх «клієнтів» пенсійні посвідчення. За статус псевдоінваліда І або ІІ групи ділки отримували 6 000 доларів США з однієї особи», – повідомили 7 липня в ДПСУ.

Під час обшуків у затриманого та його спільників вилучили печатки, гроші та інші докази (фото ДПСУ)

Під час обшуків за місцем проживання причетних правоохоронці виявили та вилучили транспортні засоби, які використовувались для здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони, банківські картки, печатки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані злочинним шляхом.

Організатора схеми затримали. Йому повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації незаконного каналу переправлення ухилянтів через кордон.