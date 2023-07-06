Затримали військового під час отримання 8000 доларів від чергового клієнта.

СБУ затримала 53-річного військовослужбовця, який організував продаж ухилянтам документів про інвалідність. Затримали його під час отримання 8000 доларів від чергового клієнта.

«Затримано 53-річного мешканця Львівщини. За 8000 доларів США зловмисник обіцяв своїм клієнтам виготовити медичні довідки про непридатність до військової служби та безперешкодний перетин держкордону в умовах воєнного стану», – повідомили у четвер, 6 липня, в СБУ Львівщини.

Затримали військовослужбовця, з його авто вилучили 8000 доларів

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону зазначили, що затриманий є військовослужбовцем. Його затримали після отримання грошей від клієнта, під час обшуку його автівки вилучили 8000 доларів.

53-річному військовому повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 ККУ). У разі доведення вини, йому загрожує 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 200 тис. грн застави.