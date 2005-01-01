У Підгорецькому замку вперше за майже 80 років відкрили виставку

Кілька зал замку-палацу у Підгірцях відкрили для відвідувачів

У Підгорецькому замку вперше з 1939 року відкрили мистецьку виставку. У залах палацу у рамках експозиції «Історія забуття» розмістили копії картин XVII-XVIII ст. та архівні фотографії замку.

Кілька зал Підгорецького замку відкрили попри те, що реконструкція палацу ще триває. Відвідувачі замку можуть потрапити в Китайський кабінет, Золоту, Кармазинову та Обідню (з ХІХ ст. знаною як Лицарська) зали і побачити картини, які прикрашали раніше стіни палацу. Ця експозиція буде постійною і буде доповнюватися новими експонатами.

«В експозиції представлені копії полотен роботи Шимона Чеховича, Гіацинта Олесінського, Якоба Йорданса, Шарля Ле Бруна, Яна Де Баана, Пьєтро Бьянчі, Олександра Григлевського, Джованні Баттісто Клементі, Йозефа Грассі та інших італійських, австрійських, польських, французьких, нідерландських художників, якими славилася колекція», - повідомила Львівська галерея мистецтв уточнюючи, що стан будівлі наразі не дає можливості розмістити там оригінали полотен.

Галерея мистецтв також повідомила, що інтер'єри палацу майже не збереглись до сьогодні. Зокрема в палаці збереглись лише монументальні портали і камін з чорного мармуру. Водночас в архівах зберігаються старі світлини замку, які теж представлені на виставці «Історія забуття».

Ця експозиція буде постійною і доповнюватиметься новими експонатами

Директорка Підгорецького замку Світлана Мостова розповіла Tvoemisto.tv, що відкриттю замку посприяв благодійний фонд «Підгорецький замок», який раніше займався реставрацією картин та мистецьких об'єктів замку.

«Попри те, що повну реконструкцію всього замку не зробили, його вирішили відкрити для відвідувачів, щоб люди могли побачити збережені скарби XVII-XVIII століття та могли собі уявити, що тут було всередині раніше», – розповіла Світлана Мостова у коментарі виданню.

Додамо, що дорослий вхідний квиток у Підгорецький замок коштує 30 грн, дитячий - 9 грн, вартість екскурсії - 150 грн.

Довідка. Підгорецький замок будували протягом 1635–1640 років за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Після заврешення будівництва син гетьмана подарував цей палац Яну ІІІ Собеському. Потім замок належав родині польського полковника Станіслава Жевуського та графу Грабіковському. До 1939 року у Підгорецькому замку розташовувався музей князів Сангушків, а у 1940 замок передали Львівському історичному музею. У 40-80-х роках тут функціонував санаторій для хворих на туберкульоз, а сам замок перебував у аварійному стані. У 1997 році палац передали Львівській галереї мистецтв. Сьогодні у Пігорецькому замку триває реставрація.