США ввели санкції проти двох членів «Російського імперського руху». Управління з контролю за іноземними активами США в середу, 15 червня, додало до санкційного переліку трьох осіб. Санкції запровадили проти громадян України, Росії та Швеції. Двох із них пов’язують із терористичною організацією «Російський імперський рух», ще один – член неонацистського угруповання «Північний рух спротиву», повідомляє «Європейська правда».

До санкційного переліку увійшли громадянин України Станіслав Шевчук, швед Антон Тулін та росіянин Александр Жуковський. Шевчука та Жуковського пов’язують із «Російським імперським рухом». Це крайня ультраправа та монархічна організація, заснована в Санкт-Петербурзі, яка проголошує своєю метою відновлення в Росії самодержавної монархії.

Відомо, що організація була причетна до вербування найманців до так званих «ЛНР» і «ДНР». У США та Канаді організацію визнали терористичною.

Станіслав Шевчук, за даними відомства, у 2017 році був у США, де прагнув налагодити зв’язки з праворадикальними угрупованнями, а у 2019 році проводив кампанії на підтримку свого руху в Європі.

Александр Жуковський з 2014 року зібрав понад 200 млн рублів, на які придбав зброю і військове обладнання для бойовиків на Донбасі та «Російського імперського руху», а з лютого 2022 року так само збирав кошти для російських військових. Крім того, Жуковський навчав членів руху методам здійснення терористичних актів та насилля.

Антон Тулін – член неонацистського угруповання «Північний рух спротиву», причетний до серії вибухів у Гетеборзі у 2016 році. У 2017 році Туліна та ще двох його спільників засудили у Швеції до півтора року позбавлення волі. У ЗМІ писали, що Тулін проходив навчання в центрі «Російського імперського руху».