Поліція розшукала грабіжника за кілька годин після нападу

У підвалі багатоповерхівки у Чернівцях поліція виявила 20-річного мешканця Закарпаття, якого підозрюють у нападі на 54-річного чернівчанина. За даними правоохоронців, закарпатець металевою трубою побив перехожого та викрав від нього телефон. Виявилося, що грабіжник уже неодноразово мав проблеми із законом. Наразі затриманий перебуває у СІЗО за пограбування під час воєнного стану йому загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, інцидент стався у вівторок, 20 грудня. До поліції із повідомленням про пограбування звернувся сам потерпілий – 54-річний мешканець Чернівців. За його словами, невідомий завдав йому декілька ударів кулаками і металічною трубою по різних частинах тіла, після чого викрав мобільний телефоном та втік.

«Поліція встановила особу та грабіжника. З’ясувалося, що 20-річний уродженець Закарпатської області переховувався від правоохоронців у підвалі багатоповерхівки. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Наразі 20-річний затриманий перебуває у СІЗО, за скоєння грабежу в період воєнного часу йому загрожує до 10 років ув’язнення.