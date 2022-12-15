Наразі затриманий мукачівець перебуває у слідчому ізоляторі

У Мукачеві випадковий перехожий затримав чоловіка, який викрав телефон із ломбарду та намагався втекти. Поліція під час перевірки встановила, що крадієм виявився 62-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за крадіжки. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, телефон повернуть власникам. За крадіжку у воєнний час зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.

Як у четвер, 15 грудня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався поблизу одного із ломбардів у Мукачеві. Чоловік увійшов до приміщення і вдав, нібито хоче купити один із телефонів.

«Перед розрахунком він попросив ближче роздивитися смартфон, і як тільки телефон потрапив до його рук, чоловік раптово почав втікати. Його помітив і наздогнав перехожий, який затримав зловмисника до прибуття поліції», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що злочин скоїв 62-річний раніше неодноразово судимий мукачівець. Викрадений мобільний телефон слідчі вилучили у нього та повернуть власникам. Мукачівець наразі перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, скоєний в умовах воєнного стану). За крадіжку у воєнний час зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі у справі триває слідство.