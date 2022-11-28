Хлопця, який намагався зламати банкомат, помітив охоронець міськради в Іршаві

Поліція затримала 18-річного мешканця Закарпаття за спробу обікрасти банкомат. Інцидент стався в Іршаві, юнак встиг пошкодити банкомат «ПриватБанку», однак витягти контейнер з грошима не встиг. За даними поліції, 18-річний закарпатець вчинив новий злочин під час іспитового терміну.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, затримали 18-річного юнака у неділю, 27 листопада. Правоохоронців на місце викликали охоронці міськради, які повідомили, що невідомий чоловік проник до приміщення та намагався зламати банкомат. Помітивши охоронця, хлопець одразу втік.

«Під час огляду місця події на банкоматі слідчі виявили сліди пошкодження, однак сам контейнер з грошима залишився неушкодженим. Правоохоронці встановили особу фігуранта та затримали його. З’ясувалося, що це не перший злочин 18-річного жителя села Лоза Хустського району»,– йдеться у повідомленні.

Поліцейські уточнюють, що з липня затриманий хлопець перебуває на іспитовому терміні за вчинення крадіжок. Наразі 18-річний фігурант перебуває у СІЗО. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 ККУ (замах на крадіжку). За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.