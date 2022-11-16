Правоохоронці затримали трьох мешканців Дрогобицького району, які пошкодили нафтопровід та намагались вкрасти паливо. У них вилучили вантажне авто з цистерною, куди уже перелили близько п’яти тон палива.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 16 листопада, поліцейські викрили 42-річного жителя Дрогобича та двох мешканців одного з сіл району віком 29 та 36 років.

Як попередньо встановили правоохоронці, 14 листопада чоловіки пошкодили нафтопровід на території Дрогобицького району та встигли викрасти близько п’яти тон пального. Поліцейські вилучили у них вантажний автомобіль Mercedes, обладнаний цистерною, та інші речові докази.

Чоловіків затримано в порядку ст.208 КПК України. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 – ч.4 ст.185 (замах на крадіжку) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.