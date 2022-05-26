Рівнянин продавав пальне на трасі «Київ-Чоп» зі свого мікроавтобуса

На трасі «Київ-Чоп» неподалік Новограда-Волинського поліція викрила 47-річного мешканця Рівненщини, який продавав дизпаливо. Вартість однієї літри становила 75 грн, крім того, чоловік вимагав купувати в нього не менше 15 літрів в одні руки. Правоохоронці вилучили у нього понад 300 літрів дизелю, йому загрожує штраф до 34 тис. грн.

Чоловіка викрили у середу, 25 травня, повідомила прес-служба Новоград-Волинського райвідділу поліції. Про порушника вони дізнались завдяки очевидцю, який повідомив, що на трасі «Київ-Чоп» у Новоград-Волинському районі чоловік продає пальне.

Поліцейські виявили порушника неподалік села Калинівка Піщівської громади, за 30 км від Новограда-Волинського. Чоловік, не маючи на це відповідних документів, продавав пальне просто зі свого мікроавтобуса. Особу продавця встановили, ним виявився 47-річний мешканець Рівненської області.

«Правоохоронці з’ясували, що бажаючі могли придбати у чоловіка дизпаливо за умови не менше 15 літрів «в одні руки». Ціна товару складала 75 гривень за літр. Поліцейські затримали транспортний засіб чоловіка та вилучили понад 300 літрів дизелю, а також металеві та пластикові ємності», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку господарської діяльності). Йому загрожує до 34 тис. грн штрафу та конфіскація.



