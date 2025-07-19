Через збій літаки не можуть злітати

Уранці суботи, 19 липня, у Польщі стався масштабний збій системи управління повітряним рухом. Через збій літаки в низці польських аеропортів не можуть здійснити злети, рейси запізнюються, передає RMF24 із посиланням на заяви аеропортів.

Збій торкнувся одного з найбільших аеропортів Польщі – Варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена. Там повідомили, що неможливість здійснювати злети літаків пов’язана зі збоєм ІТ-систем Польського агентства аеронавігаційних послуг (PAŻP).

Збій торкнувся всієї країни та зачепив низку аеропортів. За даними речника PAŻP Марціна Хадая, літаки приземляються, проте в деяких аеропортах злети обмежені.

«Ситуація динамічна, ми визначаємо причини збою та робимо все можливе, щоб усі літаки, заплановані на виліт з усіх польських аеропортів, могли здійснити його якомога швидше», – повідомив Хадай.

У пресслужбі Варшавського аеропорту закликали пасажирів слідкувати за оголошеннями аеропортів та авіакомпаній, літаки яких виконуватимуть рейси.

Станом на 13:00 в аеропорту Шопена повністю відновили злітно-посадкові операції, повідомили на сторінці аеропорту. Щодо затримки рейсів керівництво аеропорту закликало звертатися безпосередно до перевізника.