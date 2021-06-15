Wizz Air має в аеропорту «Пижовіце» свій парк літаків, тож відразу надала нове повітряне судно і пасажири рейсу вирушили в Україну

Літак авіакомпанії Wizz Air сполученням Катовіце-Запоріжжя із 153 пасажирами на борту через технічні проблеми здійснив аварійну посадку в аеропорту вильоту «Пижовіце». Згодом пасажири іншим літаком перевізника вирушили в Україну, повідомив речник аеропорту Пьотр Адамчик, передає повідомляє «Укрінформ».

«Літак, на борту якого було 153 пасажири, стартував близько 14-ї години (за київським часом) з аеропорту «Пижовіце». Після старту екіпаж поінформував про технічну проблему, яка вимагала повернення до аеропорту вильоту», — повідомив Адамчик.

За його словами, перед посадкою екіпаж повинен був використати близько 3 тонн палива для зменшення ваги повітряного судна, щоб безпечно приземлитися в аеропорту. Відтак літак понад годину кружляв в околицях летовища. О 15:15 повітряне судно приземлилося в аеропорту в супроводі усіх рятувальників служб.

«Літак безпечно приземлився, нікому нічого не сталося», — констатував речник аеропорту.

Речник летовища повідомив, що авіакомпанія Wizz Air, яка має в аеропорту «Пижовіце» свій великий парк літаків, відразу надала нове повітряне судно та о 16:40 пасажири цього рейсу вирушили в Україну.

Він зауважив, що це був перший авіарейс на маршруті Катовіце-Запоріжжя після того, як з початком пандемії COVID-19 польоти було призупинено.

Адамчик повідомив, що зараз з аеропорту міста Катовіце в українському напрямку, крім Запоріжжя, здійснюються авіарейси до Києва (Бориспіль) та Одеси. Водночас до Києва (Жуляни) польоти з цього летовища буде відновлено 2 серпня, а до Львова – 3 серпня.