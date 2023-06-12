Внаслідок аварії госпіталізували п'ятьох людей

У польському селі Шамотули п'яний водій збив двох українських підлітків, які їхали на велосипедах. Внаслідок отриманих травм 14-річний хлопець помер у лікарні, повідомило у понеділок, 12 червня, польське видання Portal Samorzadowy.

Аварія на дорозі місцевого значення сталася у неділю, 11 червня. Водій VW Passat напідпитку спричинив ДТП за участі трьох автомобілів та наїхав на двох неповнолітніх українців.

«Між Пам’ятковом і Баборовом Passat вдарився в задню частину Fiat Seicento, водій якого загальмував, побачивши двох людей з велосипедами на узбіччі. Seicento врізався у зустрічне авто Opel Corsa, а водій Passat наїхав на двох 14-річних підлітків з велосипедами», – повідомив речник поліції Анджей Боров’як.

Внаслідок зіткнення постраждали обидва хлопці. Їх та ще трьох учасників аварії госпіталізували. Внаслідок отриманих травм 14-річний українець помер у лікарні, його друг перебуває у важкому стані.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Passat був нетверезий, у нього виявили 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали.