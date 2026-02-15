Володимир Семирунний здобув для Польщі срібну медаль на Олімпійських іграх

Ковзаняр Володимир Семирунний, який представляє Польщу на міжнародній арені, залишив Росію після отримання повістки про призов. Про це в коментарі журналістам RMF24 розповів президент Польської асоціації ковзанярського спорту Рафал Татаруч.

За його словами, спортсмен шукав можливість виїхати з країни, щоб уникнути мобілізації. Він звернувся по допомогу до керівника Польської олімпійської місії Конрада Нєдзведзького. Польська сторона висловила готовність сприяти переходу, однак Росія тривалий час не реагувала на офіційні звернення.

Зрушення у справі відбулося лише після втручання Міжнародного союзу ковзанярів, який висунув російській стороні ультимативні вимоги. Після цього було погоджено дату офіційної зміни спортивної юрисдикції.

Спершу Семирунний отримав дозвіл виступати за Польщу на етапах Кубка світу, чемпіонатах Європи та світу, оскільки регламент дозволяє участь у таких турнірах без обов’язкового громадянства. Польський паспорт спортсмену видали лише у серпні 2025 року.

Татаруч також розповів, що особисто зустрічав Семирунного на варшавському Східному вокзалі. Перед наданням громадянства спортсмен пройшов перевірку польських спецслужб, які підтвердили відсутність його зв’язків із державними структурами чи армією РФ.

Проте варто відзначити, що у 2019 році російська ковзанярка Катерина Кошелєва оприлюднила фото з окупованого Криму, де позувала разом із Семирунним. Відомо, що він перебував на півострові, незаконно перетнувши державний кордон України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсмен продовжував тренування та виступи під російським прапором.

Нагадаємо, що 13 лютого Семирунний здобув для Польщі срібну медаль на Олімпійських іграх, що стало його найбільшим досягненням під польським прапором.