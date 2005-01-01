У Польщі розслідують святкування неонацистами дня народження Гітлера

На розслідування журналістів про польських неонацистів відреагували у міністерстві внутрішніх справ Польщі

Польські правоохоронні органи відкрили справу за фактом святкування дня народження Адольфа Гітлера, яке організувала неонацистська громадська організація «Гордість і сучасність». Про це повідомляє «Польське радіо».

Таке рішення було ухвалене після того, як у суботу, 20 січня, телеканал TVN 24 опублікував репортаж про польських неонацистів з організації «Гордість і сучасність». Журналісти телеканалу під прикриттям декілька місяців відвідували заходи, які організовувала організація. У тому числі йдеться про святкування дня народження Адольфа Гітлера. У лісі, де це відбувалося, були прапори зі свастикою, звучали нацистські марші і тости, присутні віддавали нацистські вітання.

За наказом Генерального прокурора Польщі Збігнєва Зьобро, прокуратура в Катовіце порушила слідство у справі про публічну пропаганду організацією «Гордість і сучасність» нацизму або іншого тоталітарного ладу, а також володіння предметами з тоталітарною символікою.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Йоахім Брудзиньський заявив, що влада і громадськість Польщі категорично засуджує пропаганду нацистських, комуністичних та інших тоталітарних режимів і не погодиться на їхню присутність у громадському просторі.

В свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив в Twitter, що пропаганда фашизму й інших тоталітарних режимів є не тільки порушенням польського законодавства, а й «наругою над пам'яттю предків».