Тест повинен бути проведений не пізніше ніж за 48 годин до перетину польського кордону.

У Польщі при перетині кордону скасували обов'язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19. Про це повідомляє Dziennik Ustaw, де опубліковано відповідне розпорядження із зазначенням переліку ситуацій, коли людина звільняється від карантину.

Тест повинен бути проведений не пізніше ніж за 48 годин до перетину польського кордону.

«Людина, яка має негативний результат тесту на Covid-19, результат якого був отриманий не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону, звільняється від проходження карантину (самоізоляції)», – йдеться в документі.

Документ з тестом на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами. При цьому не вказано, яким повинен бути тест: ПЛР або на антитіла, уточняє TVP.

Новий пункт, що звільняє від проходження карантину при наявності тесту, поширюється як на перетин зовнішнього кордону Шенгенської зони (наприклад, Україна – Польща), так і внутрішнього (наприклад, Польща – Німеччина).

Розпорядження набрало чинності з суботи, 23 січня.

Зазначимо, що правило 10-денного карантину для новоприбулих було запроваджено в Польщі 28 грудня 2020 року.