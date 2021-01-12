Польща почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня

Уряд Польщі продовжив жорсткий локдаун, який запровадили на різдвяні свята через загострення ситуації з поширенням захворюваності на Covid-19, до 31 січня. Раніше він мав тривати з 28 грудня до 17 січня.

«Складна ситуація в Європі щодо Covid-19 та все ще велика кількість людей у ​​лікарнях та під апаратами ШВЛ у Польщі означають, що необхідно продовжити чинні обмеження, пов'язані з пандемією, до 31 січня. Завчасне зняття обмежень може призвести до різкого збільшення захворюваності», – повідомили на сайті уряду Польщі 11 січня.

Під час локдауну полякам заборонено проводити масові заходи та конференції. Закритими залишаються ТРЦ, ресторани, гірськолижні курорти, готелі, заклади культури та фітнес-центри. Натомість працюватимуть аптеки і продуктові магазини, а кафе зможуть працювати на доставку та винос. У транспорті та церквах діятимуть обмеження на кількість людей. Як і раніше, обов’язковим залишається дотримання дистанції та масковий режим.

Водночас, попри жорсткий локдаун, школярі 1-3 класів повернуться до навчання, але з жорстким дотриманням санітарних правил та графіком ПЛР-тестування для вчителів.

Зазначимо, що у Польщі на коронавірус захворіли майже 1,4 млн мешканців, із яких 31,5 тис. померли, а понад 1,1 млн – видужали. Вже понад 200 тисяч поляків вакцинувалися від Covid-19 американською вакциною Moderna.